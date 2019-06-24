DG Sivasspor, Marcelo Goiano ile anlaştı DG Sivasspor'un, transfer komitesinin bir süredir takip ettiği, Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek oyuncusu Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

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DG Sivasspor'un Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi. DG Sivasspor'un, transfer komitesinin bir süredir takip ettiği, Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek oyuncusu Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi. İstanbul'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor. Kaynak: İHA



