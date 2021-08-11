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DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday aldığı puana göre hangi üniversitelere gidebileceğini araştırıyor. Bu kapsamda en çok araştırılan DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? sorusuna yanıt verdik. İşte detaylar...

DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları 14.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinde adayların erişimine açıldı. Adayların,  T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarına erişebileceği belirtilen açıklamanın ardından cevap kağıtları da adayların erişimine açıldı. Bu kapsamda en çok merak edilen DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? sorusuna haberimizde yanıt verdik.

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DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİRİM?

DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar ÖSYM tarafından açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

DGS Puanı ile alım yapan bölümleri görmek için tıklayınız.

Öte yandan  adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR ? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin olarak ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS 150, 160, 180, 200, 220, 250 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

Tayfun Altuntaş
Editör
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