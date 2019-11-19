Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi açıklandıktan sonra DGS tarihi açıklanmaya başladı. Peki DGS 2020 ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman? DGS ne zaman yapılır 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

DGS 2020 NE ZAMAN?

DGS 2020 sınavı 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer aldı. 5 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

DGS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DGS’NİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS KONULARI NELERDİR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

Matematik soruları Lise-1 matematik (ya da Mat-1 konuları) konuları ağırlıkta olup, grafik ve mantık soruları da yer almaktadır.

Türkçe soruları anlam, paragraf ve mantık (problem benzeri 10-12 tane) soruları yer almaktadır.

2020 DGS MATEMATİK KONULARI;

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Taban Aritmetiği

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

2020 DGS GEOMETRİ KONULARI;

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

2020 DGS TÜRKÇE KONULARI;

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Noktalama İşaretleri

Yapı Bilgisi

Ses Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık