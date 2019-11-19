DGS 2020 ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman? DGS ne zaman yapılır 2020?
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Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi açıklandıktan sonra DGS tarihi açıklanmaya başladı. Peki DGS 2020 ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman? DGS ne zaman yapılır 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...
DGS 2020 NE ZAMAN?
DGS 2020 sınavı 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer aldı. 5 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.
DGS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.
DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?
Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.
DGS’DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.
DGS’NİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.
DGS KONULARI NELERDİR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
Matematik soruları Lise-1 matematik (ya da Mat-1 konuları) konuları ağırlıkta olup, grafik ve mantık soruları da yer almaktadır.
Türkçe soruları anlam, paragraf ve mantık (problem benzeri 10-12 tane) soruları yer almaktadır.
2020 DGS MATEMATİK KONULARI;
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
2020 DGS GEOMETRİ KONULARI;
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
2020 DGS TÜRKÇE KONULARI;
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık
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