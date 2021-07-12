DGS 2021 taban tavan puanları belli oldu mu? 2021 DGS kontenjanları açıklandı mı?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için DGS tek ve en büyük fırsat. Bu nedenle bu yıl binlerce ön lisans mezunu, lisans bölümlerine yerleşebilmek için DGS'de ter döktü. Sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testinin uygulandığı 2021-DGS'nin sonuçları ise sadece o yıl için geçerlidir. Peki, DGS 2021 taban tavan puanları açıklandı mı? DGS kontenjanları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

DGS 2021 TABAN TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS puanı ile geçiş yapılacak üniversite programları açıklandı. Böylelikle öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak.

BU YILKİ DGS YORUMLARI

DGS matematik soruları LGS matematik sorularından daha kolaydı bence

Dgs çok zor diye abartan kimdi lan çalışsam ilk bine girerdim neyse allahtan seneye mezunum

Dgs sınavındaki sozel soruların uzunlugu günahlarımdan daha uzun

DGS sınavını çok beğendim seneye bir daha girmeyi düşünüyorum

Her yıl dgs'ye gireceğim galiba

DGS sınavına diye girdim sınıftaki herkes ahiret yolcusuydu siz yanlış gelmişsiniz öbür tarafa geçiş sınavı değil bu

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2021 DGS soru ve cevapları için tarih verilmedi. 2020 yılında cevap anahtarı 1 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 12 Temmuz tarihine çevrildi. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'den DGS tercih sürecine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıllara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı öngörülüyor.

DGS TERCİHLERİNDE HER BÖLÜM YAZILIR MI?

DGS tercihleri sadece adayların mezun olduğu bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenen bölümlere yapılır. O bölümler de ÖSYM'nin DGS kılavuzunda yer almaktadır.