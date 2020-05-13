DGS başvuru tarihi 2020 ne zaman? DGS sınavı ne zaman?
DGS başvuru tarihi 2020 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru tarihini açıkladı mı? Başvurular ne zaman başlıyor, bitiyor? soruları bu sınavı bekleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de sizler için konuyu araştırdık. İşte detaylar.
İki yıllıktan dört yıllık eğitime geçmek isteyen öğrenciler tarafından merakla beklenen DGS'nin başvuru zamanı araştırılmaya başlandı. Peki DGS başvuru tarihi 2020 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru tarihini açıkladı mı? Başvurular ne zaman başlıyor, bitiyor? Tüm emrak edilenler haberimizde
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2020?
Güncellenen ÖSYM takvimine göre DGS sınavı başvurular ise 9 Haziran 17 Haziran tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi.
DGS SINAVI NE ZAMAN 2020?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
DGS NEDİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.
DGS’DE KAÇ SORU VAR?
DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.
DGS’NİN SÜRESİ NE KADARDIR?
Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.
DGS KONULARI NELERDİR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
Matematik soruları Lise-1 matematik (ya da Mat-1 konuları) konuları ağırlıkta olup, grafik ve mantık soruları da yer almaktadır.
Türkçe soruları anlam, paragraf ve mantık (problem benzeri 10-12 tane) soruları yer almaktadır.
2020 DGS MATEMATİK KONULARI;
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
2020 DGS GEOMETRİ KONULARI;
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
2020 DGS TÜRKÇE KONULARI;
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık
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