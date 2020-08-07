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DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 120 sorudan oluşan sınavda sayısal ve sözel testlerden sorular gelecek. Sınava az bir süre kala sınava geçen yılların DGS çıkmış sorular ve çözümleri merak ediliyor. Sizler için DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf halinde haberimizde yer verdik.

DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf

2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için 9 Ağustos Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) bu yıl 389 bin 308 aday katılacak. Sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi. 

 Aygün, sınav öncesi adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gerektiğini ve saat 10.00'dan sonra içeriye alınmayacakları uyarısı yaptı.

DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?

 İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 09 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ (9 Ağustos)

DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ PDF

2018 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2017 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2016 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2015 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2014 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2013 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2012 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2011 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2010 DGS ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS çıkmış sorular ve çözümleri pdf

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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