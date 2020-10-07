ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alındı. Sonuçları ise 7 Ekim'de açıklandı. Üniversiteyi kazanan binlerce DGS adayı işlemler için araştırmalar yapmaya başladı. Bir çok öğrenci de okula gidip kayıt yaptırmak yerine internet üzerinden kayıt olmayı istiyor. Peki DGS e kayıt oluyor mu? DGS e kayıt nasıl yapılır? İşte DGS kayıt e-Devlet ekranı...

DGS E KAYIT OLUYOR MU? DGS E KAYIT NE ZAMAN?

Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini okula gitmeden e kayıt üzerinden tamamlayabilecek.

DGS E KAYIT TARİHİ 2020

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların e kayıt işlemleri 09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS E KAYIT NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

E DEVLET DGS KAYIT EKRANI

DGS üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır 2020? DGS üniversite kayıtları için gerekenler

ÖSYM duyurdu! DGS tercih sonuçları açıklandı