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DGS e kayıt ne zaman 2020, nasıl yapılır? E Devlet DGS kayıt ekranı

DGS e kayıt oluyor mu? DGS e kayıt nasıl yapılır? DGS kayıt e-Devlet | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir programa yerleşmeyi başaran öğrenciler üniversite kayıtlarını e kayıt sistemi ile de tamamlayabiliyor. İşte DGS e kayıt tarihi 2020 ve E Devlet DGS kayıt ekranı...

DGS e kayıt ne zaman 2020, nasıl yapılır? E Devlet DGS kayıt ekranı

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alındı. Sonuçları ise 7 Ekim'de açıklandı. Üniversiteyi kazanan binlerce DGS adayı işlemler için araştırmalar yapmaya başladı. Bir çok öğrenci de okula gidip kayıt yaptırmak yerine internet üzerinden kayıt olmayı istiyor. Peki DGS e kayıt oluyor mu? DGS e kayıt nasıl yapılır? İşte DGS kayıt e-Devlet ekranı...

DGS E KAYIT OLUYOR MU? DGS E KAYIT NE ZAMAN?

Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini okula gitmeden e kayıt üzerinden tamamlayabilecek.

DGS E KAYIT TARİHİ 2020

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların e kayıt işlemleri  09-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

DGS e kayıt ne zaman 2020, nasıl yapılır? E Devlet DGS kayıt ekranı

DGS E KAYIT NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden  09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

E DEVLET DGS KAYIT EKRANI

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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