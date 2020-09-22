DGS ek tercih nasıl, neye göre yapılır? DGS ek tercih robotu 2020

Yüzbinlerce 2 yıllık ön lisans mezunları, 4 yıllık programlara yerleşebilmek için için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılım sağladı. DGS sonuçları 7 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS tercihlerinin yapılmasının hemen ardından DGS ek tercih işlemleri başlayacak. Peki DGS ek tercih nasıl, neye göre yapılır? İşte DGS ek tercih robotu 2020..

DGS TERCİH ROBOTU 2020

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. Adaylar yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini tamamlayacak.

YÖK ATLAS DGS TERCİH ROBOTU

DGS EK TERCİHLERİ NASIL, NEYE GÖRE YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek

yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri

kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler

işleme alınmayacaktır.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

EK TERCİH ÜCRETİ ALINACAK MI?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

DGS ek yerleştirme 2020 ne zaman? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar? Kimler ek yerleştirme yapabilir?