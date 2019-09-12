DGS ek tercih ne zaman 2019? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı?

DGS ek tercihlerini yapacak olan adaylar internette merakla bu tarihleri araştırmaktadırlar. Peki DGS ek tercihler başladı mı? Ne zaman başlayacak? Üniversitelerde ne kadar boş kontenjan kaldı? DGS ek tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercihinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2019 DGS ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. 2019 DGS kayıtları 9-13 Eylül'de yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından DGS ek tercih kılavuzu yayınlanacak. Buna göre, DGS ek tercih kılavuzunun 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. Kılavuz yayınlanınca ek tercih takvimi de belli olacak.

DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,

2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLUR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS TERCİHLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

DGS tercih sonuçlarına dair sayısal veriler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Buna göre 2019 DGS için 163 bin 192 öğrenci tercih yaptı. Toplamda tercih yapılabilecek 6 bin 318 lisans programı yer alıyordu. Bu programlar için 114 bin 763 kontenjan ayrılmıştı. Tercihlerini yapan adaylardan 84 bin 460 aday bir lisans programına yerleştirildi. Geriye kalan boş kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. DGS geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 saat 23:59 olarak açıklandı.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 150 dakika sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.