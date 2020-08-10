Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 150 dakika sürdü. Adaylar sözel ve sayısal bölümlerden 120 soru çözdü. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemine girilecek. Tercihlerin açıklanması sonrası da boş kalan kontenjanlar belli olacak ve tercih yapmayan adaylar ek tercih yapacak. İşte ek tercih hakkında bilinmesi gerekenler...

DGS EK YERLEŞTİRME 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı için ek yerleştirme tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında erişime açılacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra

adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları

zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti 20,00 TL alınacak. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

KİMLER EK YERLEŞTİRME YAPABİLİR?

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek

yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.