DGS geç başvuru 2022 | DGS geç başvuru hangi gün, ne zaman? İşte, geç başvuru tarihi ve şartları​​​​​​​

13 - 23 Mayıs 2022 Tarihleri arasında yapılan DGS başvurularının ardından DGS geç başvuru tarihi, şartları ve ücretleri araştırılmaya başlandı. Sınav günü bir sürprizle karşılaşmak istemeyen adaylar DGS sınavı ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilir.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN 2022?

DGS geç başvuru işlemleri 31 Mayıs 2022 tarihinde alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

DGS geç başvuru işlemi de ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS'nin normal başvuru ücreti 190,00 TL idi. : Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti ise %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmesi gerekmektedir.

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DGS NE ZAMAN?

DGS 3 Temmuz 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.