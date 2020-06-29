2020 DGS geç başvuru ne zaman ve ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılır?

Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS'nin sınav başvuru tarihini kaçıran adaylar, sınavın geç başvuru tarihini internet arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen DGS, bu yıl ağustos ayında gerçekleştirilecek. Ön lisans mezunu kişilerin 4 yıllık lisans programında devam edebilmeleri için DGS'ye girmeleri gerekiyor. Peki DGS Geç başvuru ne zaman ve ücreti ne kadar 2020?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2020

ÖSYM, DGS geç başvuru tarihini duyurdu ve geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi. Başvuru süresi 3 Temmuz 23:59'a kadar devam edecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

DGS, geç başvuru ücretleri açıklandı. ÖSYM'nin sitesinden yer alan bilgiye göre sınava girmek isteyen kişilerin geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; Dikey Geçiş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını veya Y.U. Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden kredi kartı/banka kartı veya internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön lisans programından mezun olan kişiler başvurabiliyor. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak sınav 9 Ağustos 2020'de yapılacak ve sınav 150 dakika sürecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 9 Eylül 2020'de açıklanması planlanıyor.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.