DGS Hemşirelik puanları | DGS hemşirelik taban puanları 2018

DGS hemşirelik taban puanları arama motorlarında çok aratılan konulardan birisi oldu. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Tercihleri nasıl yapılacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu soruları araştırdık. İşte tüm detaylar...

DGS 2019 HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Hemşirelik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra haberimizden takip edebilirsiniz.

Hemşirelik 2018-2019 Taban Puanları ve Kontenjanları:

DGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS TABAN PUANLARI

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması henüz belli açıklanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması, geçiş yapılacak bölümler ile bölümlerin taban puanları belli olacak. Kılavuz yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

HEMŞİRE NEDİR?

Bireyleri; hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir

HEMŞİRELERİN ÇALIŞABİLECEĞİ ALANLAR NERELERDİR VE İŞ BULMA İMKANLARI NELERDİR?

-Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.

-Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.

-Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

-Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.

-Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.

-Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.

-Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.

-Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.

-Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.

-Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

-Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bakımındaki hastaların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olan hemşirelerin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Hasta bakım gereksinimlerini değerlendirmek ve planlamak,

Hastaları tetkikler için hazırlamak,

Operasyon öncesi ve sonrası hastaya bakım sağlamak,

İlaç ve serumları uygulamak,

Hastaların tıbbi öykülerini rapor etmek ve durumlarındaki değişiklikleri izlemek,

Hasta kan örneği alarak kayda geçirmek,

Hastanın; kan basıncı, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,

Araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi durumlarda anında bakım sağlamak,

Hasta bakımının, fiziksel aktivite ve uygun beslenmeyi içeren her yönüne dikkat etmek,

Hastaya, arkadaşlarına ve ailesine psikolojik ve manevi destek vermek,

Yönetmeliklere uyarak güvenli ve temiz çalışma ortamını korumak,

Meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.