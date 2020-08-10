Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS, bu yıl 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce ön lisans ve ya meslek yüksek okulu mezunu 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için ter döktü. Sınavın sonra ermesinin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Adaylar bu kez DGS sonuçlarına göre tercih yapabilecekleri bölümleri öğrenmek istiyor.

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabileceği Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan DGS kılavuzunda bulunuyor. Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları aşağıdaki linkte yer alıyor.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER

Acil Bakım Teknikerliği

Yardım Teknikerliği

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

DGS KILAVUZU 2020

DGS İLE TERCİH YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri için henüz bir tarih bilgisi verilmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.

DGS TERCİH ROBOTU ÖSYM

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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.'' denildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ