DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır?
DGS tercihi yapacak adayların gündeminde DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? sorusu yer alıyor. Adaylar puanlarına göre 4 yıllık bölümlere geçiş yapacak. Peki 2020 DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılır? İşte DGS yapılacak lisans programları...
Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS, bu yıl 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce ön lisans ve ya meslek yüksek okulu mezunu 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için ter döktü. Sınavın sonra ermesinin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Adaylar bu kez DGS sonuçlarına göre tercih yapabilecekleri bölümleri öğrenmek istiyor.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabileceği Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan DGS kılavuzunda bulunuyor. Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları aşağıdaki linkte yer alıyor.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER
Acil Bakım Teknikerliği
Yardım Teknikerliği
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
DGS İLE TERCİH YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercihleri için henüz bir tarih bilgisi verilmedi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.'' denildi.