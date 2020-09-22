9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS'nin tercih işlemleri başladı. Adaylar yayımlanan kılavuza göre tercihlerini yapacak.

DGS TERCİH KILAVUZU 2020

ÖSYM AİS EKRANI

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, '' 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.'' denildi.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların tercihlerini yaparken, tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzdaki Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans

programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü,

öğretim süresini ve varsa koşullarını gösteriyor. Adayların, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM, koşulları uygun olmayan programların tercih edilmemesi gerektiği konusunda adayları uyarıyor. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır.

Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı

ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

ÖSYM'DEN UYARI!

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.'' denildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ