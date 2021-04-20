DGS konuları 2021 | DGS'de hangi dersler, hangi konular var 2021?
2021 yılında yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'a (DGS) hazırlanan binlerce ön lisans mezunu DGS'de hangi dersler, hangi konular var 2021? sorularını araştırıyor. Bizler de sizler için DGS konularını detaylıca haberimizde derledik.
DGS başvuruları 21-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvurular ise 8 Haziran'da alınacak. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılacağı DGS 11 Temmuz'da merkezi olacak gerçekleştirilecek. Sınav için bekleyiş sürerken DGS'de hangi dersler, hangi konular var 2021? soruları gündeme geldi. İşte DGS konuları 2021 ...
DGS'DE HANGİ DERSLER VE KONULAR VAR?
Dikey Geçiş Sınavında 3 dersin konularından soru çıkacak. Bu dersler Matematik, Türkçe ve Geometridir. Sınavda 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. DGS 2021 sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.
İşte DGS'de hangi konular çıkacak? sorusunun yanıtı...
DGS KONULARI 2021
DGS TÜRKÇE KONULARI 2021
Sözcükte Anlam
Anlatım Bozukluğu
Cümlede Anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Çıkarılacak Kesin Yargı, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Cümlede Genel Anlam)
Paragraf Genel
Çok Sorulu Parçalar
Sözcük Sıralaması
Paragrafta Anlam
Sözel Mantık
DGS MATEMATİK KONULARI 2021
Sayısal Mantık
Temel Kavramlar
Üslü Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Bölünebilme EBOB – EKOK
Köklü İfadeler
Yol Problemleri
Hız Problemleri
Zaman Problemleri
Oran Orantı
Denklem Çözme Özdeşlikler
Çarpanlarına Ayırma
İşlemler
Rasyonel Sayılar
Permütasyon – Kombinasyon ve Olasılık
DGS GEOMETRİ KONULARI 2021
Üçgende Açılar
Dörtgen
Çember
Daire
Doğrunun Analitiği