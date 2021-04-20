DGS başvuruları 21-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvurular ise 8 Haziran'da alınacak. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılacağı DGS 11 Temmuz'da merkezi olacak gerçekleştirilecek. Sınav için bekleyiş sürerken DGS'de hangi dersler, hangi konular var 2021? soruları gündeme geldi. İşte DGS konuları 2021 ...

DGS'DE HANGİ DERSLER VE KONULAR VAR?

Dikey Geçiş Sınavında 3 dersin konularından soru çıkacak. Bu dersler Matematik, Türkçe ve Geometridir. Sınavda 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. DGS 2021 sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

İşte DGS'de hangi konular çıkacak? sorusunun yanıtı...

DGS KONULARI 2021

DGS TÜRKÇE KONULARI 2021

Sözcükte Anlam

Anlatım Bozukluğu

Cümlede Anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Çıkarılacak Kesin Yargı, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Cümlede Genel Anlam)

Paragraf Genel

Çok Sorulu Parçalar

Sözcük Sıralaması

Paragrafta Anlam

Sözel Mantık

DGS MATEMATİK KONULARI 2021

Sayısal Mantık

Temel Kavramlar

Üslü Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Bölünebilme EBOB – EKOK

Köklü İfadeler

Yol Problemleri

Hız Problemleri

Zaman Problemleri

Oran Orantı

Denklem Çözme Özdeşlikler

Çarpanlarına Ayırma

İşlemler

Rasyonel Sayılar

Permütasyon – Kombinasyon ve Olasılık

DGS GEOMETRİ KONULARI 2021

Üçgende Açılar

Dörtgen

Çember

Daire

Doğrunun Analitiği