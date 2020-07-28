Koronavirüs salgını nedeniyle ileri tarihe ertelenen sınavların biri de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) oldu. 2020 yılı 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan DGS'ye girerken yanında bulundurulması zorunlu olan Sınav Giriş Belgesi'nin ne zaman yayımlanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte DGS sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih...

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak DGS sınav giriş yerlerinin 31 Temmuz tarihinde açıklanması öngörülüyor. Sınav hakkında güncel bir bilgi paylaşıldığı taktirde haberimiz içinde yer alacaktır. Öte yandan giriş belgesi yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Adaylar sayfaya girdikten sonra T.C Kimlikleri ile işlemlerini gerçekleştirebilir..

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Binlerce meslekyüksek okulu ve önlisans öğrencilerinin ter dökeceği DGS sabah 10.15'te başlayacak ve sınav toplam 150 dakika sürecek.

DGS'DE KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak 2020?