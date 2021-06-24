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  3. DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 10:15'de sınav toplamda 150 dakika sürecek. İki yıllık üniversite mezunu adayların 4 yıllık bir programa yerleşebilmek için ter dökeceği sınavın giriş belgeleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? İşte DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

Ön lisans mezunu olan öğrencilerin girdiği sınav türü olan DGS 2021 yılında Temmuz ayında uygulanacak. Sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. Sınava az bir süre kala hazırlıklarına devam eden adaylar giriş belgelerini şimdiden hazır etmek istiyor. ÖSYM sınavlarına giriş belgesi olmayan adaylar katılamamaktadır. Bu kapsamda giriş belgeleri önem arz etmektedir. Peki DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? İşte ister renkli ister siyah beyaz çıkartabileceğiniz DGS giriş belgesi çıkarma ekranı! 

DGS YERLERİ AÇIKLANDI MI?

11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan DGS için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 1 hafta ve ya 10 gün önce yayımlanıyor. Bu doğrultu da 1 Temmuz gibi yayımlanacağı öngörülüyor. 

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS'DE MASKE ÇIKARMAK YASAK MI?

Sınava giren adaylar sınav başladığında maskelerini çıkartabilirler. Ancak görevli öğretmenler sınav bitene kadar maskelerini çıkartamaz. Öte yandan adaylara bina girişlerinde dezenfektan ve maske dağıtılacak. 

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM sınavlarında giriş belgelerinin rengi fark etmemektedir. Dileyen aday siyah beyaz dileyen aday da renkli giriş belgesi ile sınava katılabilir.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2021 itibariyle sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağını duyurdu. 

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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