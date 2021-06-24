Ön lisans mezunu olan öğrencilerin girdiği sınav türü olan DGS 2021 yılında Temmuz ayında uygulanacak. Sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. Sınava az bir süre kala hazırlıklarına devam eden adaylar giriş belgelerini şimdiden hazır etmek istiyor. ÖSYM sınavlarına giriş belgesi olmayan adaylar katılamamaktadır. Bu kapsamda giriş belgeleri önem arz etmektedir. Peki DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021? İşte ister renkli ister siyah beyaz çıkartabileceğiniz DGS giriş belgesi çıkarma ekranı!

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA 2021?

11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan DGS için giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, '' 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' denildi.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI

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DGS'DE MASKE ÇIKARMAK YASAK MI?

Sınava giren adaylar sınav başladığında maskelerini çıkartabilirler. Ancak görevli öğretmenler sınav bitene kadar maskelerini çıkartamaz. Öte yandan adaylara bina girişlerinde dezenfektan ve maske dağıtılacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM sınavlarında giriş belgelerinin rengi fark etmemektedir. Dileyen aday siyah beyaz dileyen aday da renkli giriş belgesi ile sınava katılabilir.

DGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2021 itibariyle sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağını duyurdu.

DGS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı?