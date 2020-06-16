DGS sınav ücreti ne kadar? Geç başvuru hangi gün?

9 Ağustos tarihinde yapılacak DGS sınavı için sınava girecek öğrenciler merakla sınav hakkında araştırmalar yapıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan DGS sınavı ile ilgili son bilgiler…

DGS BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)

DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

DGS GEÇ BAŞVURUSU HANGİ GÜN?

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR ?

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

DGS BAŞVURU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

DGS ÜCRET ÖDEME EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

DGS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

DGS NE İŞE YARAR ?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı), ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS’ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir.

KİMLER DGS’YE GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DGS’NİN SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.