DGS sınavı ne zaman açıklanacak 2019? DGS sınavı ne zaman açıklanıyor 2019?

DGS sınavının sonlanmasının ardından sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı gün hakkında internetten araştırma yapmaya başladı. DGS sınavı ne zaman açıklanacak? DGS sınavı ne zaman açıklanıyor? gibi soruları internet üzerinden çokça araştırılmaya başlandı. Bizde bu soruların cevaplarını adaylar için bulduk ve haberimizde yer verdik. İşte o detaylar...

DGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS’nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

2019-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz’da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır. 2018-DGS sonuçları sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

2019 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2019 Pazar günü saatler 10.15 'i gösterdiğinde başlayacak. Saat 10.00 'dan sonra gelenler ise sınav salonlarına alınmayacak. 15 dakika kuralı DGS 'de de geçerli olacak.

Sınav 10.15 'te başlayacak ve 120 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 12,45 'de sona erecek.

Sınavda sözel ve sayısal testlerden toplamda 120 soru sorulacak.

DGS KAÇ DAKİKA?

120 sorudan oluşan DGS’de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti.

Aygün, sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu. ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM DGS sınav giriş belgenizi alabileceksiniz.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ ADAYLARA GÖNDERİLMEYECEK

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

DGS 2019 PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı’nın ağırlıklarını belirleyen katsayılara aşağıda yer verilmiştir.

Kolay yoldan dgs puan hesaplama formülü

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

İlgili ağırlıklı ön lisans başarı puanı her alan için 0,6 olarak standart olmakla beraber, sayısal bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 3, sözel puanı 0,6 ile sözel bölüm öğrencilerinde sayısal puanı 0,6 , sözel puanı 3 ile ve son olarak eşit ağırlık öğrencilerinde sayısal ve sözel puanları 1,8 ile hesaplanmaktadır.

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Sınava giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

DGS NERELERDE KULLANILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları DGS ile olur. Bu sınav ÖSYM tarafından yönetilir ve sonuçlar AİS sayfası üzerinden adayların erişimine açılır.

DGS 2019 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 2019 DGS sınavı 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar. DGS sınav sonuçları ise 25 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2019 DGS sınav giriş yerleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Fakat sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi henüz paylaşılmadı. Bilindiği gibi ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınav tarihlerinden 1-2 hafta evvel paylaşıyor. Buna göre, DGS giriş belgelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması öngörülüyor. Tarihler net değildir, ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde bulunacak. DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmî internet adresi üzerinden paylaşılacak.

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz saat 14.00'de açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin bugün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS 2019 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.

DGS'DE HANGİ KONULAR SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile kişilerin farklı bölümlerdeki yetenekleri ve bilgi düzeyleri test edilmektedir. Sınavda toplam olarak 120 adet soru vardır ve bu soruların yarısı sayısaldır yarısı ise sözeldir. ÖSYM tarafından yapılan çoğu sınavda görüldüğü gibi bu sınavda da yapılan 4 adet yanlış soru 1 adet doğru soruyu geçersiz saymaktadır. Adaylara sınavlarını tamamlamaları için verilen toplam süre 140 dakikadır

Dikey Geçiş Sınavı Puan Hesaplama işleminin yapılmasında en büyük önem arz eden etmen katsayılardır. Her sorunun bir katsayısı vardır ve kişilerin puanları bu katsayılar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu katsayılar ise her sene sınava katılan kişilerin vermiş oldukları cevaplara göre değişiklik göstermektedir. Önek vermek gerekirse, çoğunluğun doğru yanıt verdiği bir sorunun katsayısı düşük olurken, çok az kişinin doğru yanıt verdiği bir sorunun katsayısı oldukça yüksek olacaktır.

DGS puan hesaplamak için örnek;

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

DGS SINAVINA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

a) 2019-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

- Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

- Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

- T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;

- sürücü belgesi,

- meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.) 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

DGS MATEMATİK KONULARI NELERDİR?

Temel Kavramlar (Sayılar) 2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler 3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı 4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı 5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları 6- Faktöriyel 7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok) 8- Taban Aritmetiği 9- Denklem Çözme

10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama11- Mutlak Değer12- Üslü Sayılar13- Kareköklü Sayılar14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 15- Oran Orantı 16- Sayı Problemleri 17- Kesir Problemleri 18- Yaş Problemleri 19- Yüzde Problemleri 20- Kar ve Zarar Problemleri 21- Faiz Problemleri 22- Karışım Problemleri 23- Hız Hareket Problemleri 24- İşçi ve Havuz Problemleri 25- Kümeler26- Fonksiyonlar 27- İşlem 28- Modüler Aritmetik 29- Permütasyon 30- Kombinasyon 31- Olasılık 32- Sayısal Mantık.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılmakta olan sınavın adıdır.

ÖSYM tarafından her sene, dönemler içerisinde pek çok sınav organize edilmektedir. Bu sınavlardan bir tanesi de Dikey Geçiş Sınavı DGS ‘dir. Dikey Geçiş Sınavı her sene düzenli şekilde gerçekleştirilir. Sınava katılım gösteren kişiler genel olarak almış oldukları eğitimi, lisans eğitimine dönüştürmek isteyen ön lisans mezunu adaylar olmaktadır. 4 senelik eğitim veren üniversitelere katılabilmek için 2 sene okumuş olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı DGS’ye girmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı DGS’de kişilerin farklı alanlardaki yetenekleri ve bilgileri test edilir. Sınavda sözel ve sayısal sorular bulunmaktadır. Sınav kapsamında toplam olarak 120 adet soru bulunmaktadır. Bu 120 sorunun 60 tanesi sözel, kalan 60 tanesi ise sayısal bölümdedir.

Dikey Geçiş Sınavı tüm adayların başvurusuna açık bir sınav değildir. Dikey Geçiş Sınavı’na katılım gösterebilmek için ön lisans mezunu olunması gerekmektedir. Meslek yüksek okulu mezunları ve açıköğretim ön lisans mezunları Dikey Geçiş Sınavı DGS’ ye katılım gösterebilirler. Aynı zamanda unutulmaması gereken bir husus vardır ki ön lisans programlarının son sınıfında yer alanlar ve stajlarını yapmakta olanlar da Dikey Geçiş Sınavı’na girebilmektedirler.