Herhangi bir üniversitenin ön lisans programlarından mezun olan, ya da açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin 2 yıllık programlarından mezun olan adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 3 Temmuz 2022'de düzenlediği lisans tamamlama sınavı olan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. DGS'ye giren adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki DGS sonuçları açıklandı mı 2022? DGS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl, nereden yapılacak? DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL, NEREDEN YAPILACAK? DGS TERCİH KILAVUZU 2022

Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 3 Temmuz'da düzenlemiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı, 11 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sorgu sayfasından, kimlik bilgilerini girerek sonuçlarını sorgulayabiliyor.

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Peki sonuçlarını ve sıralamalarını öğrenen adaylar tercihlerini ne zaman yapabilecek? ÖSYM tarafından, tercihlerin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.