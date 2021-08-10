DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021
DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen DGS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | İşte DGS kontenjan klavuzu 2021...
11 Temmuz tarihinde yapılan, Ön lisans öğrencilerinin katılım gösterdiği DGS sınavının sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen sonuçlar için "ne zaman açıklanacak" soruları gündemde kalmaya devam ederken, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?
ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli sayılacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilecekler. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.
DGS KONTENJAN KLAVUZU 2021
DGS kontenjan klavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunmaktadır.
Tablo-1, dikey geçiş yapacak olan adayların, lisans programlarının adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Kontenjan klavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.