DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

11 Temmuz tarihinde yapılan, Ön lisans öğrencilerinin katılım gösterdiği DGS sınavının sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen sonuçlar için "ne zaman açıklanacak" soruları gündemde kalmaya devam ederken, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli sayılacak.