Ekşi Sözlük'te tepki çeken içerik: Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyorYakışıklı oyuncu Can Yaman dev bir anlaşmaya imza attı! İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile başrolü paylaşacak!Vakalar arttı, kötü haber geldi! Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek yeni pik için tarih verdiMasterChef Türkiye'de büyük şanssızlık! Mehmet Şef'e denk geldi, yarışmacı gözyaşlarına boğuldu!Trabzonspor transferde çifter çifter gidiyor! Hedefte N'Koulu ve Kayoute!DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel gelişmeyi duyurdu: Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altındaKalp Yarası 6. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleTabilan şehirleri işgal edince Afganlılar sınırı merdivenle aşmaya kalktı!Aşkın Tarifi 9. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izle
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen DGS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | İşte DGS kontenjan klavuzu 2021...

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

11 Temmuz tarihinde yapılan, Ön lisans öğrencilerinin katılım gösterdiği  DGS sınavının sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen sonuçlar için "ne zaman açıklanacak" soruları gündemde kalmaya devam ederken, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli sayılacak. 

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilecekler. Sınav sonucunu öğrenebilmek için adayların, T.C. Kimlik Numarasını ve ÖSYM Aday Şifresini sisteme girmesi gerekiyor.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? | DGS kontenjan klavuzu 2021

DGS KONTENJAN KLAVUZU 2021

DGS kontenjan klavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunmaktadır. 

Tablo-1, dikey geçiş yapacak olan adayların, lisans programlarının adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Kontenjan klavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DGS KONTENJAN KLAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYIN

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT