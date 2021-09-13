DGS Sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirme. Merkezi sınavda adaylar sözel ve sayısal bölümlerden toplam 120 soru soruldu. Adaylara sınav süresi olarak 150 dakika (2,5 saat) verildi. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. 2020 yılında DGS tercihleri 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihleri 7 Eylül’de sona erdi.. Adaylar böylelikle puanlarına göre ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgileri dikkate alarak diledikleri üniversitelerin bölümlerini tercih edecek. Peki, ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

ÖSYM DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim." dedi.



YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, bilgisayarla internet üzerinden yapılacak. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynuyor. Örnek olarak T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun.

Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek.

Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.