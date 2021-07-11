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DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından uygulandı. 2 yıllık üniversite mezunları 4 yıllık okullara geçiş yapabilmek için sınavda bir hayli ter döktü. Sınav çıkışı telefonlarına sarılan adaylar DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı.

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? soruları gündemde. DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara sınavda 120 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. 150 dakikalık sürenin tamamlanmasının ardından sınav çıkışı binlerce aday soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. 

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM sınavların soru ve cevap anahtarlarını genellikle sınav gününün akşamında ya da sınavın ertesi günü yayımlıyor. Bu kapsamda DGS sorularının ve cevaplarının da bu akşam ya da yarın gün içerisinde yayımlanacağı öngörülüyor. Soruların bir bölümü herkesin erişimine açılacakken tamamına ise sadece sınava katılana adaylar ulaşabilecek. 

ÖSYM AİS EKRANI

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS'nin sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Sınavın puanları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli sayılacak. 

2021 DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

DGS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

DGS'ye katılan adaylar 12:45'te sınavdan çıktı. 150 dakika süren sınavın ardından adaylar sosyal medyada DGS hakkında değerlendirmelerde bulunmaya başladı. İşte sınava girenlerin DGS yorumları;

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

DGS 2021 YORUMLARI

DGS sınavı bittiğinde sınava ilişkin yorumlar haberimize eklenecektir.

{TITLE_STRIP}DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

{TITLE_STRIP}DGS barajı kaç puan 2021?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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