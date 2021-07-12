DGS tercihleri ne zaman 2021? 2021 DGS tercihleri nasıl yapılacak?

2021 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor. DGS'ye Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunları 11 Temmuz Pazar günü katıldı. 150 dakika süren sınavda adaylara sözel ve sayısal testlerden toplam 120 soru yöneltildi. Sınav heyecanını atlatan adaylar bu kez DGS puanlarıyla tercih heyecanı yaşayacak. Peki DGS tercihleri ne zaman 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

2021 DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Adayların tercihlerini yaparken, ÖSYM'nin yayımlayacağı Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

2021 DGS tercih tarihi henüz duyurulmadı, ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos’ta açıklanacaktır. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterlidir.

2021 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların merakla beklediği 2021 DGS tercihleri henüz başlamadı. Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimize eklenecektir.

2020-DGS: Tercih Bilgileri ve Tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları