DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır?

3 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 11 Ağustos sabahı açıklanmıştı. DGS'ye giren adaylar, puan ve sıralamalarını öğrenmelerinin ardından tercihlerini ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır?

Açıköğretim fakültelerinin ya da örgün olarak eğitim veren fakültelerin ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 3 Temmuz tarihinde lisans tamamlama sınavı olan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmişti. Lisans adayları DGS sıralama ve puan sonuçlarını ise 11 Ağustos'ta öğrenmişti. Puanlarını ve sıralamalarını öğrenen adaylar, lisans programlarına yerleşebilmek için tercihlerini ne zaman yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından DGS'ye giren lisans adayları da, kendi üniversite tercihlerini ne zaman yapabileceklerini merak etmeye başladı. Hayallerindeki lisans programlarına ve üniversitelere yerleşmek isteyen ve yepyeni bir öğrencilik hayatı yaşamak için hayal kuran adaylar, istediği bölüm ve üniversiteleri tercih etmek için gün saymaya başladı. DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, resmi kurumlar tarafından yapılacak tarih açıklamasını bekliyor.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta açıklanan sonuçların ardından tercih dönemi 15 Eylül'de başlatılmıştı. Bu sene de eylül ayında başlaması tahmin edilen tercih dönemiyle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmediği için tarih yalnızca bir varsayım olarak kalmaktadır. Resmi kurumlardan tarihle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih tarihleri net bir şekilde belli olmayan DGS ile ilgili henüz tercih kılavuzu da yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih nasıl yapılır?

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