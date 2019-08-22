DGS tercihleri ne zaman son? DGS tercihleri ne zamana kadar 2019?

DGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman son? DGS tercihleri ne zamana kadar sürüyor 2019? Tüm merak edilenler haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'den yaptığı açıklamada ""Değerli DGS adaylarımız,

tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bu açıklamanın ardından bugün DGS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercihlerin başladığını şöyle duyurdu.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. 21 Ağustos'ta başlayan tercih işlemleri, 28 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnterne taracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin interneta dresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri,ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin,Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgilerile birlikte, 2019-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçlarını ÖSYM, perşembe günü açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

DGS PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı ile 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere öğrencilerin tercih edecekleri bölümlerin mezun oldukları ön lisans programıyla örtüşmesi gerekiyor. Hangi ön lisans programından mezun olan öğrencinin hangi bölümü tercih edebileceği ÖSYM tarafından belirtilen tabloda net bir şekilde ifade ediliyor. İşte ÖSYM tablosunda DGS puanına göre tercih edilebilecek bölümler…

DGS İÇİN ŞARTLI KAYIT MÜJDESİ

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) kayıt tarihlerinde yükseköğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlayarak, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi sınavları geçerek mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar yarı yılı başlangıcına kadar, 2019-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur."

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM'den tarih bilgisi geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.