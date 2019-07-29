DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2019? DGS tercih robotu | DGS tercih kılavuzu

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavının ardından adaylar merakla tercih işlemlerini araştırıyor.Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih robotu ve tercih kılavuzu açıklandı mı? DGS puanıyla hangi bölümler tercih edilir? Tüm cevaplar haberimizde

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS sınavının sonuçlarını ÖSYM, perşembe günü açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bilindiği üzere DGS sonuçları geçtiğimiz Perşembe günü ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar sonuçlara “sonu.osym.gov.tr” ve “ais.osym.gov.tr” sayfası üzerinden ulaşabilecekler. Sonuçları görmek isteyen adaylar TC Kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile ya da e-Devlet uzantısı üzerinden TC Kimlik no ve e-Devlet şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasına giriş yaparak sonuçları görebilecekler

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercihlerine çevrildi. Tercihler için kritik öneme sahip olan tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı. Kılavuzun gelecek hafta yani Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

DGS PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı ile 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere öğrencilerin tercih edecekleri bölümlerin mezun oldukları ön lisans programıyla örtüşmesi gerekiyor. Hangi ön lisans programından mezun olan öğrencinin hangi bölümü tercih edebileceği ÖSYM tarafından belirtilen tabloda net bir şekilde ifade ediliyor. İşte ÖSYM tablosunda DGS puanına göre tercih edilebilecek bölümler…

DGS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2019-DGS adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.