DHA ANKARA - 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ANNE VE BABASININ KAVGASI SIRASINDA BABASINI ÖLDÜRDÜ

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde M.Ü. (15), kavga sırasında annesine silah doğrultan babasının elinden silahı almak isterken çıkan arbedede babası Hakan Ü.'yü (40) öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Ü. eve alkollü gelerek eşi S.Ü. ile kavga etti. Hakan Ü., kavga sırasında yanındaki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Bu sırada araya giren oğulları M.Ü. ise tabancayı Hakan Ü.'nün elinden almak isterken çıkan arbedede silah ateşlendi. Başından vurulan baba, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan Ü.'nün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, M.Ü. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, baba Hakan Ü.'nün uzun yıllardır eve alkollü gelerek kavga çıkardığı ve eşi ile oğluna şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Binadan görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay

Kaynak: DHA