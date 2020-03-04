DHA ANKARA - AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: DHA