BAKAN AKAR'DAN TOPÇU SALDISINDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay için başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehidin fotoğrafına da yer verildi. Bakan Akar'ın mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 28 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA