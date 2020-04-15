TOPLANTI SONA ERDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı, sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 virüsüyle mücadelenin ele alındığı NATO Savunma Bakanları toplantısı, bu kez Brüksel'deki NATO Karargahı'nda değil, ilk defa uzaktan video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla başlayan toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara'daki Bakanlık Karargahı'ndan katıldı. Bakan Akar, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi. Münhasıran Covid-19 ile mücadele kapsamında icra edilen olağan dışı toplantıda; Savunma Bakanlarınca, NATO ve müttefiklerin salgına ilişkin aldıkları tedbirler gözden geçirilmiş, salgının bir güvenlik krizine dönüşmemesi için alınabilecek önlemler ve salgın krizinin orta ve uzun vade etkileri istişare edilmiştir."

Açıklamaya göre; Bakan Akar tarafından yurt genelinde alınan tedbirler, kullanılan milli imkan ve kabiliyetler ile dost ve müttefiklere sağlanılan destek vurgulandı ve icra edilen faaliyetlerin ve operasyonların etkilenmeden devam ettiği belirtildi.

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Toplantıdan genel ve detaylar

Kaynak: DHA