DHA ANKARA - Bakan Akar, sınırdaki birliklerde incelemelerde bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci ordu taktik komuta yerinde incelemede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor. Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Bakan Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Akar'ın incelemelerde bulunması

- Askerlerle sohbet etmesi

Kaynak: DHA