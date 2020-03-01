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DHA ANKARA - Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı.

DHA ANKARA - Bakan Soylu: Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113 (2)

BAKAN SOYLU: ÜLKEMİZDEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISI, 47 BİN 113

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA




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