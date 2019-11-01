MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız, hastaneye kaldırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA