DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Ayı'nın başlangıcını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını Twitter hesabından paylaştığı "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" ifadesiyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya sitesi Twitter hesabında, "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Kabe görseli ile Bakara Suresi'nin "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" şeklindeki 183'üncü ayeti yer aldı.

Kaynak: DHA