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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurmaylarıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA




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