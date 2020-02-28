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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı (2)

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA




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