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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sözcü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA




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