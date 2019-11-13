İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. DHA ANKARA - EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (1)

DHA ANKARA - EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (1)

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

DHA ANKARA - EVDE YANGIN ÇIKTI: 1 KİŞİ YARALANDI, 3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ (1)

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Necla Erdal, balkondan atlayarak hafif yaralanırken, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından ilk görüntüler

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT