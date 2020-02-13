DHA ANKARA - Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konular ele alındı.

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Kaynak: DHA