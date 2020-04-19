DHA ANKARA - Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde nöbet sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: DHA