CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA