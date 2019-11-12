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  3. DHA ANKARA - MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

DHA ANKARA - MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

DHA ANKARA - MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

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Kaynak: DHA

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