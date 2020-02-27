DHA ANKARA - MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (2)

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nın açıklamasında ayrıca, 1 hava savunma füze sistemi, 1 ZU-23 uçaksavar, 1 tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA