DHA ANKARA - MSB: Mücadelemiz sadece teröristlerledir (2) 

"ELE GEÇİRİLEN 18 REJİM UNSURU TESLİM EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 Rejim unsurunun, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildidiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.

Kaynak: DHA