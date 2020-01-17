Sayın Yazı İşler Müdürlerinin dikkatine

'Özdemir çiftinin avukatından açıklama" başlıklı haberimizde Aslı Özdemir'in, Metin İyidil'in kızı olduğuna ilişkin bölüm, kaynağından düzeltilmiştir.

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YENİDEN

ANKARA'da tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil'in yeğeni, iş insanı Nihat Özdemir'in de oğlu olan Batuhan Özdemir ile eşi Aslı Özdemir'in avukatı, müvekkillerinin emniyette ifadelerine başvurulduğunu, daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara Blöge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi'nce tutuklandı. İyidil'in yeğeni Batuhan Özdemir ile eşi Aslı Özdemir'in de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvuruldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Aslı-Batuhan Özdemir çiftinin avukatı Nazmi Tekin, konu ile ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirten avukat Tekin yazılı açıklamasında "Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün müvekkillerim Sayın Batuhan Özdemir ve Sayın Aslı Özdemir'in bilgi ve ifadelerine başvurulmuş olup; sonrasında ilgili makamdan ayrılmışlardır. Kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, saygı ile bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA