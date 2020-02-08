DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki Türk ve Rus heyetinin İdlib'deki durum üzerine görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexander Lavrentiev başkanlığında, Rusya Federasyonu askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında 2 tur halinde 3 saatlik görüşmeler yapıldı" denildi.

Görüşmelerde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA