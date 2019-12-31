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DHA DIŞ- 2020, Kuzey Kore’de coşkuyla karşılandı

2020, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da coşkuyla kutlandı. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yanı sıra, konser ve dans şovlarıyla vatandaşlar yeni yılı karşıladı.

DHA DIŞ- 2020, Kuzey Kore’de coşkuyla karşılandı

2020, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da coşkuyla kutlandı. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yanı sıra, konser ve dans şovlarıyla vatandaşlar yeni yılı karşıladı.

Görüntü Dökümü

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-Konser alanından görüntü

-Havai fişek gösterisi

Kaynak: DHA




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