DHA DIŞ- 2020, Kuzey Kore’de coşkuyla karşılandı
2020, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da coşkuyla kutlandı. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yanı sıra, konser ve dans şovlarıyla vatandaşlar yeni yılı karşıladı.
2020, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da coşkuyla kutlandı. Havai fişek gösterileri ve ışık şovlarının yanı sıra, konser ve dans şovlarıyla vatandaşlar yeni yılı karşıladı.
Görüntü Dökümü
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-Konser alanından görüntü
-Havai fişek gösterisi
Kaynak: DHA
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